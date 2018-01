Grens met België in Maas weer rechtgetrokken

Met ingang van maandag ligt de grens tussen België en Nederland nabij Maastricht weer in het midden van de Maas. Met de grenscorrectie in de rivier bij Visé, Eijsden-Margraten en Maastricht komt een einde aan de onduidelijke situatie in het gebied.

België en Nederland besloten tot aanpassing in verband met problemen bij de handhaving van de openbare orde. Enkele eilandjes in de Maas werden onder meer gebruikt door stropers, illegale vissers en wildkampeerders. De onbewoonde gebieden in de rivier waren voor zowel Nederlandse als Belgische ordehandhavers niet te betreden zonder de landsgrens over te steken.

Volgens de provincie Limburg is de grenscorrectie „ontstaan in harmonie en met respect voor elkaar”.

De oude grens in het gebied werd in 1843 vastgesteld en liep telkens langs het diepste punt in de Maas. Bij de aanleg van de verbinding tussen het Julianakanaal en het Albertkanaal werd ook de bochtige Maas rechtgetrokken. Daardoor kwamen stukjes Belgisch grondgebied ineens in Nederland te liggen en andersom.

In juni 2016 bereikten beiden landen een akkoord over een correctie, die op nieuwjaarsdag 2018 is ingegaan.