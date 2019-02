Greenpeace wil praten met Rabo-medewerkers

Actievoerders van Greenpeace hebben zich donderdagochtend geposteerd bij de ingang van het Rabobank-hoofdkantoor in Utrecht. Ze willen in gesprek met arriverend bankpersoneel over „klimaatonvriendelijke investeringen in de Nederlandse veehouderij”. De ‘Greenpeacers’ vragen de bankmedewerkers om binnen het bedrijf verandering te brengen in hoe de bank zich opstelt als het gaat om het klimaat.

Volgens een woordvoerder van Greenpeace denken bankmedewerkers vaak nog dat hun bank groen en verantwoord opereert. Uit onderzoek van de milieuorganisatie blijkt dat de bank - die het grootste deel van de agri-sector financiert - vlees en zuivel nog steeds ziet als groeimarkt. De investeringen van de bank in de vee-industrie blokkeren de noodzakelijke transitie naar een duurzame en klimaatvriendelijke landbouw, vindt Greenpeace.

De woordvoerder spreekt van een „gemoedelijke en heel vriendelijke” actie. Volgens hem wil het merendeel van de bankmedewerkers wel luisteren naar de betogen.