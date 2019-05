Greenpeace prijst inzet Nederlandse regering

Greenpeace prijst de inzet van de Nederlandse regering bij de definitieve afwikkeling van de zaak rond het geënterde schip Arctic Sunrise van Greenpeace in 2013.

“We zijn blij dat de Nederlandse regering zich is blijven inzetten voor deze kwestie. Vreedzaam actievoeren is een groot recht in een democratie. Hoewel Greenpeace zelf geen partij is bij deze schikking, zijn we verheugd dat de Russische autoriteiten hiermee de essentie van de uitspraak van het tribunaal onderschrijven’’, zegt activiste Faiza Oulahsen van Greenpeace.

Volgens de milieuorganisatie ontvangt Greenpeace International in het kader van de schikking een bedrag als vergoeding voor schade aan het schip, gemaakte onkosten voor ondersteuning van de Arctic 30 en smartengeld voor de opvarenden. Volgens Greenpeace wordt het geld dat overblijft ingezet om campagne te voeren voor klimaatbescherming en tegen de olie-industrie die de klimaatcrisis aanwakkert. De vergoeding bedraagt 2,7 miljoen.

“Met de laatste waarschuwingen van wetenschappers en de VN over de klimaatcrisis, is het belangrijker dan ooit om de strijd van de Arctic 30 tegen de klimaatverandering, aangejaagd door de fossiele industrie, voort te zetten,” zegt Anna Schoemakers, directeur van Greenpeace Nederland.