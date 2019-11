Greenpeace niet gerust op overname Eneco

Greenpeace reageert bezorgd op de voorgenomen overname van energiebedrijf Eneco door de Japanse bedrijven Mitsubishi en Chubu. De milieuorganisatie trekt de duurzaamheid van de kopers in twijfel en wijst erop dat beide bedrijven elders op de wereld nog volop bezig zijn met de bouw van nieuwe kolencentrales.

Zo bouwt Mitsubishi in eigen land en in Vietnam kolencentrales en Chubu in Japan en Indonesië, aldus Greenpeace. De organisatie zou graag zien dat de Nederlandse gemeenten die aandeelhouder zijn van Eneco eisen dat de Japanse bedrijven hun bestaande plannen voor ‘steenkoolexpansie’ laten varen.

Eneco, dat zich de afgelopen jaren nadrukkelijk heeft gericht op energie uit duurzame bronnen, heeft zelf benadrukt dat „de bedrijfscultuur en de bedrijfsidentiteit” ongewijzigd zullen blijven na de overname.