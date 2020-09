Greenpeace houdt nieuwe rotsblokactie in Noordzee

Greenpeace houdt begin volgende week een nieuwe rotsblokactie in de Noordzee. De stenen worden gestort op het Britse deel van de Doggersbank, een zandbank in de Noordzee, om aanwezige diersoorten in het gebied te beschermen tegen vissers.

Volgens directeur Joris Thijssen van Greenpeace is de actie hard nodig omdat de Britse overheid nog geen concrete maatregelen heeft genomen om het natuurgebied, dat het op papier sinds 2017 is, te beschermen. „Wat er nu gaande is kun je een beetje vergelijken met boeren die met ploegen bezig zijn op de Hoge Veluwe. We willen dat er snel een Noordzee-akkoord komt voor het Britse deel om hier een einde aan te maken, net zoals het akkoord dat er al voor het Nederlandse deel is.” In deze overeenkomst trekken natuur- en milieuorganisaties, vissers en overheden samen op.

Begin deze week hebben actievoerders van Greenpeace Groot-Brittannië vijftien rotsblokken aan de uiteinden van het 125 vierkante kilometer grote gebied afgegooid. Dat leidde tot kritiek van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, die de actie gevaarlijk vindt. Netten kunnen achter de blokken blijven hangen waardoor boten mogelijk kapzeisen. Vissers hebben aangifte gedaan tegen de milieuorganisatie.

Thijssen weerspreekt de kritiek en wijst erop dat Greenpeace de exacte locaties van de keien aan de autoriteiten heeft doorgegeven. „Vissers weten zo precies waar ze liggen en kunnen er omheen varen. We hebben eerder soortgelijke acties gehouden en toen hebben rechters geoordeeld dat onze acties niet gevaarlijk zijn.”

Het Nederlandse actieschip Esperanza arriveert maandag, indien het weer het toestaat, vanuit Hamburg in het gebied. Volgens Greenpeace is er ongeveer 24 uur nodig om de nieuwe lading af te zinken. Thijssen: „Die extra stenen zijn nodig om het gebied goed af te schermen tegen visserij.”