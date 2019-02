Grave aansprakelijk voor bankroet scheepswerf

De gemeente Grave is aansprakelijk voor het faillissement van een scheepswerf in 2012 en draait mogelijk op voor het tekort van meer dan 2 miljoen euro. De gemeente heeft dat dinsdag te horen gekregen over een uitspraak van het gerechtshof in Den Bosch in een zaak die door de curator van de scheepswerf was aangespannen.

De scheepswerf kwam in 2012 in de problemen omdat Grave geen toestemming wilde geven om grotere schepen te bouwen terwijl er twee orders waren. Een besluit van de gemeenteraad om toch toestemming te verlenen voor de bouw van de twee cruiseschepen kwam te laat. Zestig werknemers verloren door het faillissement hun baan.

De rechtbank oordeelde eerder nog in het voordeel van de gemeente maar de curator kreeg in hoger beroep gelijk.

De exacte gevolgen voor de gemeente zijn nog onbekend, staat dinsdag in een brief aan de gemeenteraad. De exacte schade bepaalt de rechter in een vervolgprocedure.