„Gratis zwemmen in Feijenoord is gouden formule”

Hoe krijg je een stadswijk met 100.000 inwoners uit 160 culturen, met problemen als werkloosheid, armoede, schulden, spaarzame onderlinge contacten en nauwelijks sportende kinderen in beweging? De oplossing: bied gratis zwemmen aan.

Sinds januari dit jaar biedt welzijns- en zorgstichting Humanitas kinderen in de Rotterdamse wijk Feijenoord gratis zwemles aan. Toch niet helemaal gratis: hun ouders moeten iets ervoor terugdoen in de wijk. Gijsbert van Herk (49) is bestuursvoorzitter van Humanitas Rotterdam.

Hoe is het idee ontstaan?

„Vanaf 2018 is Humanitas verantwoordelijk voor het welzijnswerk in Feijenoord. Tijdens een brainstorm werd een idee geopperd voor gratis zwemles voor kinderen, in ruil voor vrijwilligerswerk van hun ouders.

Veel kinderen in Feijenoord kunnen niet zwemmen. Dat is zot, in het meest waterrijke land van Europa. Bovendien is het voor ons lastig om met de wijkbewoners in contact te komen, zeker met de migrantendoelgroep.

De medewerkers van het zwembad, middenin de wijk, reageerden meteen enthousiast op het idee. Sporten staat ver buiten de belevingswereld van de Feijenoorders, ook financieel.”

Hoe pakte het initiatief uit?

„Het ontplofte, in de goede zin. De eerste dagen van januari stonden er lange rijen voor het zwembad. Voor ons was dat een mooi moment om met de inwoners in contact te komen en soms meteen problemen van de mensen te inventariseren.

We wilden 700 à 1000 kinderen laten zwemmen; we gaan nu naar de 1000 toe.”

Welk vrijwilligerswerk is nodig in Feijenoord?

„Denk aan het bezoeken van een eenzame buurvrouw, koffie schenken in een zorgcentrum, een perkje of pleintje onderhouden, of vrijwilliger zijn bij sportactiviteiten. Mogelijk kunnen mensen via dit vrijwilligerswerk doorgroeien naar betaald werk. Als iemand goed is in verzorgen, waarom zou die bij ons dan geen niveau-2-opleiding gaan volgen?”

Hoe reageren de ouders en kinderen en wat doet dit met u?

„Ouders sturen soms kaartjes naar me hoe supergelukkig ze zijn. In het zwembad zie ik blijdschap in de ogen van kinderen. Daarvan kan ik in een hoekje stilletjes genieten.”

Hoe streng bent u als ouders niets terugdoen?

„Dat valt erg mee: de meeste ouders willen graag iets voor hun wijk doen. Zo niet, dan bellen we hen en bezoeken we ze desnoods. Eén ding staat voorop: de kinderen mogen niet de dupe worden als hun ouders onverhoopt niets doen.”

Is dit een gouden formule?

„Ja. Die kan goed worden opgepakt in de andere Rotterdamse wijken. Als je mensen wilt bereiken, is dit een goede manier.”

