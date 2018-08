Gratis tomaatjes in mum van tijd weg

Het uitdelen van gratis onverkoopbare snacktomaatjes heeft vrijdagmiddag niet lang geduurd. Vele mensen kwamen met emmers en dozen bij teler Greenco om ze vol te laden. De tomaatjes die in Middenmeer (Noord-Holland) en Honselersdijk (Zuid-Holland) lagen, waren in een mum van tijd weg. Het bedrijf kondigde donderdag aan 6 miljoen snacktomaatjes gratis weg te geven omdat ze door het zonovergoten warme weer lichte rimpeltjes of deukjes hebben.

De smaak van de tomaatjes is echter prima, aldus Greenco in een advertentie op Marktplaats. Die advertentie, waarin de in totaal 60.000 kilo aan tomaatjes gratis worden aangeboden, werd sinds de plaatsing donderdag tienduizenden keren bekeken. Met de actie wil het bedrijf voedselverspilling tegengaan.

Zaterdag kunnen mensen nog gratis tomaatjes halen in Someren (Noord-Brabant). Daar ligt nog 17.000 kilo. Wie minder dan 100 kilo wil, hoeft zich niet aan te melden of een aantal kilo’s reserveren. „Je hoeft alleen een doos, emmer, krat of andere verpakking mee te nemen”, staat in het bericht op Marktplaats. Wie meer dan 100 kilo wil, wordt verzocht van te voren contact op te nemen.

Bij Instock, dat een deel van de tomaatjes weggeeft via zijn restaurants in Amsterdam, Den Haag en Utrecht, hadden ze niet verwacht dat de animo voor de gratis tomaatjes zo groot zou zijn, zei een woordvoerder. „De mensen komen met grote tassen binnen, onze restaurants worden platgebeld. Ons bericht op Facebook, Instagram en Twitter is duizenden keren gedeeld en duizenden mensen hebben gereageerd”, aldus de zegsvrouw van Instock.