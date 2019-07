Gratis tijdelijk inbraakalarm voor burger Veenendaal

Inwoners van Veenendaal die met vakantie gaan, kunnen hun woning goed beveiligd achterlaten. De gemeente Veenendaal biedt een gratis mobiel alarmsysteem te leen aan. Ruim 230 woningen zijn eerder al van een tijdelijk alarmsysteem voorzien.

Voor deze zomer meldden zich al 66 Veenendalers aan. „Dagelijks komen er nieuwe bij”, meldt de gemeente. Het in Veenendaal gevestigde beveiligingsbedrijf Schipper Security stelt de systemen beschikbaar. Enkele vragen aan eigenaar Alex Schipper.

Waarom deze actie?

„Schipper Security heeft jarenlange ervaring met beveiligingsdiensten voor de zakelijke markt, onder meer in de Gelderse Vallei en op de Utrechtse Heuvelrug. Tot drie jaar geleden sponsorden we voor de promotie van ons bedrijf diverse evenementen. Dat geld steken we nu, in overleg met politie en gemeente, met deze actie ook in ons vak om ons gezamenlijke streven naar een veilige regio extra kracht bij te zetten. In totaal kunnen 75 systemen worden gereserveerd. Wie het eerst inschrijft, komt het eerst in aanmerking. In de vakantieperiode wordt elk systeem wel twee of drie keer ingezet.”

Hoe werkt het?

„Het draadloze infraroodsysteem signaleert bewegingen en verzendt bij een inbraak automatisch een stille melding naar ons bedrijf. Wij sturen direct een surveillant richting de woning en alarmeren de politie. Het alarm maakt geen geluid. De kans dat een inbreker wordt gepakt is daardoor groter.”

Dat is al eens gebeurd?

„Nee, in geen enkele woning met een alarmsysteem is tot dusver ingebroken. Wel was er vorig jaar een inbraakpoging, maar voordat het alarm in werking trad, was de inbreker al opgepakt. Een oplettende buurman had de politie gewaarschuwd.”

Wordt er veel ingebroken in Veenendaal?

„In de zomer (juni, juli en augustus) gemiddeld in zo’n 60 woningen. Mogelijk heeft dat ook te maken met de ligging van Veenendaal. Inbrekers kunnen zich snel via de rijkswegen A12 en A15 uit de voeten maken.”

Is dit ook iets voor andere plaatsen?

„Die ambitie hebben we niet. Het is voor ons best een investering. In Veenendaal zijn altijd drie of vier surveillanceauto’s op de weg. Bij een alarm in een woning kunnen we snel ter plaatse zijn. Wanneer de surveillant eerst een half uur moet rijden, werkt het niet.”

Voor de vakantiegangers zijn aan het gratis alarm geen voorwaarden verbonden?

„Er geldt niet meer dan één voorwaarde. In de ruimte waar het systeem staat, mogen geen huisdieren zijn. Het is niet de bedoeling dat we voor niks aanrijden omdat het alarm afging door een poes die voor haar eten en drinken binnenkwam.”

In de schijnwerpers: rubriek voor opmerkelijk regionaal nieuws