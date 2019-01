Gratis rijlessen voor Rotterdammers in bijstand

Bijstandgerechtigden in Rotterdam komen bij wijze van proef in aanmerking voor een gratis rijbewijs. Het gaat om mensen die een opleiding volgen tot brandwacht, meldt het AD.

Het is een van de nieuwe manieren om zoveel mogelijk mensen uit de bijstand te krijgen. Tien mensen uit Rotterdam-Zuid doen bij wijze van proef mee. De gemeente werkt in de constructie samen met uitzendbureau QPS. Het experiment is onderdeel van het Nationaal Plan Rotterdam-Zuid, dat recent een kapitaalinjectie van 260 miljoen euro heeft gekregen.

Brandwachten worden vaak ingezet ver buiten de stad, bijvoorbeeld bij petrochemische fabrieken. ,,Er is een groot tekort op de arbeidsmarkt. Dan moet je kijken waar je nog mensen vandaan kunt halen’’, zegt Johnny van der Hoest, consultant bij QPS. De nieuwe brandwachten krijgen drie maanden om hun rijbewijs te halen. Daarna kunnen ze goedkoop een auto huren van QPS.

De kosten voor het rijbewijs komen in eerste instantie voor rekening van QPS. Via een U-bocht betaalt de gemeente Rotterdam echter flink mee. Want terwijl de uitkering doorloopt, int het uitzendbureau de vergoeding voor de brandwacht. ,,Daarmee betalen wij het rijbewijs.’’