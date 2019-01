Gratis rechtsbijstand voor indienen MH17-claim

Nabestaanden van slachtoffers van de crash van vlucht MH17 in Oekraïne kunnen gratis rechtsbijstand krijgen als zij zich in het strafproces willen voegen als benadeelde partij. Als de berechting is begonnen, kunnen ze een vordering indienen om de geleden schade te verhalen. Ze kunnen echter geen affectieschade (smartengeld) vorderen, omdat de wet die dit regelt, pas dit jaar is ingegaan en geen terugwerkende kracht heeft.

Dat schrijft minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid maandag aan de Tweede Kamer. Hij legt daarin uit dat het indienen van vorderingen door de nabestaanden in deze zaak juridisch zeer ingewikkelde trajecten zijn. De minister adviseert betrokkenen hierover deskundig advies in te winnen. Zowel de Nederlandse strafrechter komt er bij de vorderingen aan te pas als ook internationale verdragen.

Schade die nabestaanden al vergoed kregen van de verzekering of de luchtvaartmaatschappij, kunnen niet opnieuw worden gevorderd in het strafproces.

Het is de bedoeling dat er binnen vijf jaar een rechtszaak over de vliegramp komt, die de rechtbank in Den Haag zal houden op de locatie Schiphol.