Gratis parkeren voor al het zorgpersoneel in Amsterdam

Zorgpersoneel in Amsterdam krijgt een vergunning waardoor het overal in de stad gratis kan parkeren. Dat is een van de maatregelen die het stadsbestuur heeft getroffen vanwege de coronacrisis. Het college van burgemeester en wethouders wil ervoor zorgen dat medewerkers van ziekenhuizen, apotheken, verzorgings- en verpleeghuizen, huisartsen en de GGD zonder problemen kunnen werken.

De reis van en naar de stad moet daarom zo makkelijk mogelijk zijn, vindt het college. Nu reizen met het openbaar vervoer lastiger wordt, door besmettingsgevaar en beperkter aanbod van bussen, trams, treinen en metro’s, komt er een speciale parkeervergunning voor auto’s.