Gratis krant Metro bestaat 20 jaar

Nederlands enige gratis krant, Metro, bestaat vrijdag 20 jaar. Op 21 juni juni 1999 werd de krant gelanceerd, tegelijkertijd met een andere krant die ook gratis was: Sp!ts.

De Metro wordt van maandag tot en met vrijdag gratis verspreid, de meeste mensen kennen de krant waarschijnlijk van NS-stations. Metro begon in Stockholm in 1995. Nederland was na Tsjechië en Hongarije het vierde land waar Metro actief werd. „Inmiddels is Metro uitgegroeid tot een crossmediaal platform met de krant in het openbaar vervoer, de website, de app en onze social-mediakanalen”, aldus de krant zelf.

Metro heeft de afgelopen jaren een aantal veranderingen meegemaakt. Zo kreeg het dagblad op tabloidformaat een Rotterdamse editie in oktober 2004 en een half jaar later ook een Amsterdamse editie. De krant had in de beginjaren concurrentie van Sp!ts en in januari 2007 kwam daar een derde gratis dagblad bij: De Pers. In mei van dat jaar volgde nog een gratis krant DAG, die zich wilde richten op hoger opgeleiden.

De Pers en DAG hielden het niet zo lang vol als Sp!ts en Metro. In oktober 2008 stopte DAG, de krant wist onvoldoende adverteerders aan zich te binden. In maart 2012 stopte ook De Pers omdat de exploitatie niet winstgevend was te krijgen. En ook Sp!ts is inmiddels ter ziele. In augustus 2012 kocht de Telegraaf Media Groep (TMG), toen al eigenaar van Sp!ts, de Nederlandse editie van Metro. De kranten gingen direct samenwerken om kosten te sparen en in 2013 werden ook de redacties samengevoegd. In juli 2014 maakte TMG bekend dat Sp!ts zou opgaan in Metro.

De krant viert vrijdag zijn verjaardag met een speciale editie. „Hierin blikken we terug met onder andere het allereerste interview dat verscheen, de gekste plekken waar Metro bezorgd werd, de meest iconische voorpagina’s en een interview met columnist Ebru Umar over de geschiedenis van Metro en haar voorganger Theo van Gogh”, staat op de website van de krant. „Ook komen natuurlijk de Metro-fans van het eerste uur aan het woord en worden Metro-lezers gefeliciteerd die deze dag eveneens jarig zijn op 21 juni.”