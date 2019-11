Gratis griepprik voor Amsterdamse leraren

Voor het tweede jaar op rij kunnen leerkrachten in Amsterdam een gratis griepprik halen. Onderwijswethouder Marjolein Moorman wil zo de gevolgen van de griepgolf voor scholen beperken, zodat er minder leerlingen naar huis worden gestuurd of klassen moeten worden samengevoegd.

Het lerarentekort is in de hoofdstad een groot probleem. Aan het begin van dit schooljaar waren er 310 vacatures in het Amsterdamse onderwijs. Een griepgolf zet nog eens extra druk op de toch al krappe bezetting.

De vrijwillige ‘prikactie’ is komende dinsdagmiddag bij de GGD. Vorig jaar was de belangstelling niet heel groot: toen maakten 200 van de in totaal bijna 10.000 Amsterdamse leraren in het basis- en voortgezet onderwijs gebruik van de gratis griepvaccinatie. De stad reserveert een bedrag van rond de 50.000 euro voor de actie.

Volgens de woordvoerder van Moorman is Amsterdam de enige gemeente die docenten een gratis griepprik aanbiedt. Vorig jaar was er ook in Twente een schoolbestuur dat de vaccinatie aanbood.