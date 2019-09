Gratis college voor vluchtelingstudenten

Hoogopgeleide vluchtelingen kunnen in het asielzoekerscentrum (azc) hun ei op intellectueel gebied vaak niet kwijt. Dankzij het project ”IncLUsion” mogen ze gratis vakken volgen aan de Universiteit Leiden. Studentbuddy’s helpen hen op weg.

Het programma draait inmiddels een halfjaar, vertelt Niels Dingemanse (21). De vierdejaarsstudent taalwetenschap aan de Universiteit Leiden is vanaf het begin bij IncLUsion (met de hoofdletters LU van Leiden University, MR) betrokken.

Hoe is IncLUsion ontstaan?

„IncLUsion is in mei 2018 opgericht door vijf leden van de Leidse afdeling van studentenvereniging CSFR. Het project biedt gratis onderwijs aan vluchtelingstudenten die in Nederlandse azc’s verblijven in afwachting van hun verblijfsstatus. Ze mogen één of twee vakken volgen aan de Universiteit Leiden. Bij een goede afronding krijgen ze daarvoor een certificaat.”

Hoe kijk je terug op het eerste halfjaar?

„We zijn gestart met 25 studenten uit onder meer Nigeria, Jemen en Syrië. Het was pionieren. Als team waren we enthousiast, maar het kostte veel tijd om de universiteit mee te krijgen. Ook de financiering was ingewikkeld: we hadden geld nodig om de reiskosten van de studenten te vergoeden. Nu worden we gesteund vanuit universiteitsfondsen.”

Wael ontvluchtte de oorlog in Syrië

Op welke manier werven jullie vluchtelingstudenten?

„We hebben contact gezocht met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). In azc’s in onder meer Amsterdam, Almere en Rijswijk hangen posters van IncLUsion. Vluchtelingen kunnen zich registreren op internet. Om in aanmerking te komen voor het project moeten ze een academische achtergrond hebben en voldoende Engels spreken. Of dat zo is, beoordelen we bij een intakegesprek en aan de hand van hun diploma’s.”

Behalve gratis college krijgen de vluchtelingstudenten een buddy. Waarom?

„Voor de vluchtelingen zijn veel dingen in Nederland nieuw. De buddy helpt bij praktische zaken, zoals het computersysteem waarin het rooster en de cijfers staan, of bij het opzoeken van literatuur in de universiteitsbibliotheek. Soms gaan de buddy en de vluchteling samen iets typisch Nederlands ondernemen, bijvoorbeeld ergens een stroopwafel eten. Op die manier proberen we de vluchtelingstudenten te helpen met hun integratie in de Nederlandse samenleving. Ik ben buddycoördinator en zorg ervoor dat er genoeg buddy’s zijn. Afgelopen halfjaar waren er twintig.”

Wat motiveert jou om betrokken te zijn bij IncLUsion?

„Vanuit de gereformeerde gemeente van Kapelle, waar mijn ouders kerken, ga ik al langer met vluchtelingen om. Je hoort veel verhalen van mensen die moeilijk hun draai vinden in het azc. Door dit project kan ik iets voor hen betekenen. Even de sleur van hun leven doorbreken.”