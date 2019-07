Gratis Bijbels van de GBS op Veteranendag

De GBS deelde zaterdag gratis Bijbels uit op de Nationale Veteranendag. En boekenleggers met drie coupletten van het Wilhelmus.

Het is zaterdag al vroeg warm op het Malieveld in Den Haag. Bij de dienst te velde, georganiseerd door de diensten geestelijke verzorging bij Defensie, trekken ‘kerkgangers’ snel hun stoeltjes richting schaduw. Alleen het fanfarekorps en enkele militairen zitten in de zon. Sanneke Brouwers, aalmoezenier voor veteranen, stelt dat een militaire missie vaak wel een begin, maar geen einde kent. „Je bent nooit thuisgekomen van een missie. Daarom is er Veteranendag. Om je maten te ontmoeten en te omhelzen. Je hoeft het niet alleen te doen.”

Het Woord van God gaat niet open tijdens de dienst te velde. Iets verderop liggen wel Bijbels. De Gereformeerde Bijbelstichting (GBS) haakt aan bij de Nederlandse Christenmilitairen Ontmoetingskring ”Cornelius”. De GBS stelt een Statenvertaling beschikbaar. Alleen de omslag verschilt per krijgsmachtdeel. Ze liggen uitgestald op een tafeltje.

Er is goede interesse, vertelt GBS-medewerker Johan Haalboom terwijl hij in de brandende zon een sigaretje rookt. „We hebben er enkele duizenden laten maken.” De Bijbel is gratis, evenals een boekenlegger met drie coupletten van het Wilhelmus. Naast 1 en 6 is ook het onbekende vers 14 afgedrukt. ”Tot God wilt u begeven, Zijn heilzaam Woord neemt aan, als vrome christen leven, ‘t zal hier haast zijn gedaan”.

Veteranendag –zaterdag was de 15e editie– is een blijk van erkenning en waardering voor de 110.000 Nederlandse veteranen. Het was snikheet, maar de veteranen hielden zich kranig. „Als er één groep in Nederland met hitte om kan gaan, zijn het wel veteranen”, aldus zegsman Koos Sol van het Nationaal Comité Veteranendag. Er was voldoende water en er werden duizenden strohoedjes uitgedeeld. Hoogtepunt van de dag was het defilé met bijna 4000 militairen en veteranen.

