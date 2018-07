Gras in Nederland verliest kleur

Het grasland in Nederland is momenteel 17 procent minder groen dan normaal. Regionaal zijn er grote verschillen. In Groningen, Friesland en het Groene Hart valt het nog wel mee. Maar in Oost-Overijssel, Gelderland, Zeeland, delen van Brabant en Limburg en de kuststrook is het gras tot 37 procent minder groen. Dat blijkt uit onderzoek van een onderzoeksinstituut dat is verbonden aan Wageningen Universiteit.

Dat veel gazons en weilanden veranderen in bruingele steppes komt door de aanhoudende droogte. Vanaf begin juni heeft het vrijwel niet meer geregend. De onderzoekers gebruiken satellietbeelden om de gevolgen voor de groenheid van het gras in kaart te brengen.

Uit die beelden blijkt dat de zandgebieden in Nederland duidelijk meer last hebben van de droogte. In het Groene Hart is het gras daarentegen nog steeds groen. Dat komt volgens de onderzoekers door het hoge waterpeil in de sloten in dit veenweidegebied. Het is niet zo dat het gras in het Groene Hart nog groeit. Het gras kan hier nog net overleven, daar waar het in de zandgebieden echt aan het afsterven is.

Waar het gras nog wel iets lijkt te groeien, is op de grens van Brabant en Limburg. In een aantal gemeenten in dit gebied is het gras tussen 15 en 26 juli zelfs iets groener geworden. Mogelijk komt dat door het veelvuldig beregenen van het grasland daar.