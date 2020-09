Grapperhaus zet deur open voor legitimatieplicht zenden pakketjes

Minister Ferd Grapperhaus (Justitie) zet voorzichtig de deur open voor een legitimatieplicht bij het versturen van pakketjes, om zo het verzenden van drugs via de post in te perken. Vorig jaar noemde hij dit nog een inbreuk op de privacy die niet „proportioneel” is om drugscriminaliteit tegen te gaan.

Wel geeft hij „een winstwaarschuwing” aan de Tweede Kamer. Er worden volgens hem zo veel pakketjes verstuurd dat het tot een „administratieve rompslomp” zou leiden. Grapperhaus gaat wel „zijn uiterste best doen” om er nog voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 over te praten met de Kamer.

CDA-Kamerlid Madeleine van Toorenburg verzocht de minister naar de maatregel te kijken. Zij zegt dat legitimatie nu al verplicht is bij het ophalen van pakketten en vindt dat dit ook kan bij het versturen. Ook de PVV wil dat er vaart wordt gemaakt met de maatregel.

Onder meer Duitsland klaagt veelvuldig over de grote hoeveelheden drugs die vanuit Nederland via de post de grens overgaan. Iedere maand worden er rond de 9000 drugspakketten vanuit Nederland verstuurd. Van Toorenburg zegt dat Nederland „een internationale schandvlek” wordt.