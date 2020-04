Grapperhaus: verwijder app NL-Alert vanwege datalek

In de app van NL-Alert is een datalek aangetroffen. Gebruikers kunnen de app het beste verwijderen, zegt minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus. Onder meer locatiegegevens zijn terechtgekomen bij een externe partij die hier geen toestemming voor had.

Het gaat om een applicatie die aanvullende informatie stuurt. Wie de app verwijdert, ontvangt dus nog steeds NL-Alerts. Deze worden namelijk aan iedereen verstuurd. De applicatie is sinds begin maart beschikbaar en gedownload door ongeveer 58.000 mensen.

De app moest de locatie van de gebruiker weten om de juiste informatie te kunnen sturen. Daarom werden er locatiegegevens verzameld. Ook was er een externe dienst nodig voor het versturen van pushberichten. Bij die dienst kwam de informatie terecht. Daar is verzocht de gegevens te verwijderen en direct te stoppen met het verzamelen van data.

De minister verwacht binnen enkele dagen een update van de app te kunnen uitbrengen. Daarmee wordt het lek gedicht.