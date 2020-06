Grapperhaus om tafel met politieleiding over rellen Den Haag

Minister Ferd Grapperhaus van Justitie gaat dinsdag om tafel met de politie naar aanleiding van de rellen van zondag in Den Haag. Hij spreekt dan de voorzitters van de politiebonden, de centrale ondernemingsraad en de korpsleiding. Daarna komen zij met een gemeenschappelijke verklaring.

Grapperhaus hekelt de „stemmingmakerij” op internet. Op sociale media laten allerlei mensen, onder wie politici, zich kritisch uit over het politieoptreden. „Dat is afkeurenswaardig en grievend voor de mensen die hun werk zitten te doen. Ik sta volledig achter de politie”, aldus de minister na afloop van het beraad met de burgemeesters van de veiligheidsregio’s in Utrecht.