Grapperhaus: nu andere rol

Aankomend minister Ferdinand Grapperhaus (CDA) van Justitie en Veiligheid zegt dat hij als bewindspersoon een andere rol heeft dan als privépersoon. Hij reageerde daarmee na zijn gesprek met formateur Mark Rutte op de ophef over de kritiek die Grapperhaus de afgelopen jaren uitte op andere politici.

Zo noemde hij ideeën van premier Mark Rutte over waarden en normen „flutpolitiek”. Ook schreef hij dat je jihadisten niet hun staatsburgerschap moet ontnemen. „Integendeel, je moet ze laten terugkomen”, aldus Grapperhaus in 2015. Uitgerekend zijn nieuwe ministerie is verantwoordelijk voor dat beleid.

Grapperhaus zei dat hij al zijn schrijfsels toegankelijk heeft gehouden. „U mag allemaal weten wat ik als privépersoon daarvan vond. Ik ga nu als bewindspersoon aan de slag. Dat is een andere rol.”

Hij ging ook in op de naamsverandering van zijn ministerie, van Veiligheid en Justitie naar Justitie en Veiligheid. „Ik denk dat het goed is dat we aan de mensen benadrukken dat we een rechtsstaat hebben. Ik zal beloven dat ik erop ga letten dat de naamswijziging met zo min mogelijk sores en kosten gepaard gaat”, aldus Grapperhaus.

VVD-politicus Halbe Zijlstra, aankomend minister van Buitenlandse Zaken, reageerde maandag op kritiek dat hij weinig diplomatiek zou zijn. „De afgelopen jaren als fractievoorzitter heb ik een scherp politiek profiel neer moeten zetten. De komende jaren zullen mensen hopelijk een andere kant van mij zien.”

Formateur en aanstaand premier van het nieuwe kabinet Mark Rutte ontvangt maandag de beoogde ministers en staatssecretarissen. De formateur vraagt de kandidaat-bewindslieden traditioneel of hij „nog iets moet weten”. Hij wil dat de kandidaten hem inlichten over zaken die hen in verlegenheid of in opspraak kunnen brengen.