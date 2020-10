Grapperhaus: forse agenda voor Europees terreuroverleg

Minister Ferd Grapperhaus (Justitie) hoopt vrijdag met zijn Europese collega’s tot een stevig pakket maatregelen te komen om terroristische acties zoals die in Nice te bestrijden. Daarbij moet worden gedacht aan de bestrijding van terroristische boodschappen online, en de aanpak van de financiering ervan, zei hij vrijdag voorafgaand aan de ministerraad.

De digitale vergadering vrijdagmiddag wordt op verzoek van de Fransen gehouden. „Ik ga ervan uit dat we zeker een aantal dingen kunnen bereiken”, aldus Grapperhaus. „We hebben een forse agenda, en die de afgelopen 48 uur heel goed voorbereid. We moeten tegen dit soort terroristische aanslagen fors optreden.”

De Franse leraar Samuel Paty werd vermoord door een islamitische extremist. Aanleiding voor de dader was het feit dat de docent een spotprent van de profeet Mohammed had laten zien in de klas. Minister Ingrid van Engelshoven zegt dat er in Nederland signalen zijn van leraren die het „lastig” vinden om dit soort onderwerpen te bespreken. Het is volgens haar van belang leraren „ten volle te steunen”, onder meer via de stichting School en Veiligheid.

„Docenten moeten zich te allen tijde vrij voelen om bijvoorbeeld naar aanleiding van spotprenten discussie te voeren in de klas”, benadrukt van Engelshoven, ook als sommige mensen zo’n spotprent als beledigend ervaren. „We hebben een cultuur waar ook politici belachelijk mogen worden gemaakt, dat hoort bij de vrijheid van meningsuiting.”