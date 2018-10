Grapperhaus: dumpen schandalig en gevaarlijk

Minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid noemt het dumpen van drugsafval in woonwijken, zoals recent gebeurde in Nijmegen en Eindhoven, „schandalig, maar ook gevaarlijk”. Hij zegt meer geld en mankracht toe om deze praktijken aan te pakken.

„Dit is het gevolg van de productie en de handel, illegaal natuurlijk, van synthetische drugs. Ik wil echt dat we nu prioriteit gaan geven aan de bestrijding daarvan. Dit is echt van een chemische samenstelling waar mensen gevaar voor de gezondheid bij kunnen oplopen.”

Grapperhaus constateert dat misdaadorganisaties steeds brutaler worden. „Je ziet dat ze steeds minder voor bepaalde dingen terugdeinzen en gewoon de rotzooi op straat zetten en in brand steken, met allerlei explosiegevaar.” De bewindsman zegt een toename te zien van dit soort illegale dumpingen van afval van synthetische drugs, zoals xtc en amfetamine, en zegt dat criminelen hiervoor stromannen inhuren. „Ze huren mensen in om dit soort klussen voor ze op te knappen. Mensen die vaak helemaal geen benul hebben over hoe en wat.”

De minister belooft de criminelen harder aan te pakken „We zetten er enorm op in, met opsporing, met politie. En we gaan er nog meer geld aan besteden, want dit moet uit de wereld.” Ook vraagt hij oplettendheid van mensen. „Het zou goed zijn dat als ze iets signaleren, ze ons ook weten te vinden. De politie erbij durven te halen.”

Grapperhaus gaat bekijken of burgers die gedupeerd raken door illegale dumpingen nog beter gecompenseerd kunnen worden voor schade.