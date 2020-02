‘Grapperhaus bereid om tafel te gaan in zaak-Poch’

Minister van Justitie Ferd Grapperhaus is bereid om met Julio Poch en zijn advocaten om tafel te gaan om zo tot een regeling te komen met de Argentijns-Nederlandse piloot. Dat maakten de advocaten van Poch, Geert-Jan en Carry Knoops, dinsdagavond bekend in het televisieprogramma Jinek. Ze zeiden niet hoe die regeling eruit zou moeten komen te zien. In dat geval zou een eventuele rechtszaak niet nodig hoeven zijn.

Maandag kwam een brief naar buiten met bewijs dat Nederland „bewust het bestaande uitleveringsverdrag met Argentinië heeft omzeild”. Nederland heeft dat eerder ontkend. „Dat de minister nu naar buiten komt met dit nieuws is belangrijk voor ons”, zei Poch, die een schadevergoeding eist.

Een woordvoerder van Grapperhaus bevestigt dat de minister met Poch en zijn advocaten wil gaan praten. Maar dat wil hij pas doen als het rapport van een onafhankelijke commissie onder leiding van voormalig advocaat-generaal bij de Hoge Raad Ad Machielse klaar is. Die onderzoekt of het dossier in de zaak-Poch compleet is.

Poch werd in 2009 gearresteerd op verdenking van misdaden tijdens het bewind van de Argentijnse junta. Daarvoor zat de Transavia-piloot acht jaar vast. Maandag werd bekend dat het Nederlandse Openbaar Ministerie de Argentijnse autoriteiten heeft gewezen op de mogelijkheid om Poch in een ander land dan Nederland te laten aanhouden. Volgens Geert-Jan Knoops is dat in strijd met het internationaal recht, aangezien Poch de Nederlandse nationaliteit heeft.