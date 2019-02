Op de Achterdijk in Purmerend is zaterdag een granaat neergelegd. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie EOD was opgeroepen na de vondst van een verdacht voorwerp en heeft na onderzoek bevestigd dat het om het granaat gaat. Het explosief is veiliggesteld voor sporenonderzoek, aldus de politie.

De omgeving is afgezet en wordt volgens de politie straks weer vrijgegeven.

De granaat is volgens lokale media niet ver van een coffeeshop en shishalounge neergelegd.