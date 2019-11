Granaat in vriezer dode Roosendaler gevonden

In de vriezer van een huis van een overleden Roosendaler is een granaat gevonden. Schoonmakers vonden het explosief tijdens het leegruimen en schoonmaken van het pand aan het Jordaensplein. De bewoner was een tijdje geleden overleden.

Een explosievenspecialist deed onderzoek en constateerde dat het ging om een oude granaat die vroeger door de luchtmacht werd gebruikt. De granaat leverde nu geen gevaar meer op. De overleden bewoner was een verzamelaar, meldde de politie.

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) haalt de granaat op.