Grafzerk schout gevonden in Grote Kerk Scherpenzeel

In de Grote Kerk in het Gelderse Scherpenzeel zijn bij graafwerkzaamheden een grafzerk van een schout uit het begin van de zeventiende eeuw en een grafkelder aangetroffen.

Omdat de vloer van de kerk is verzakt, wordt deze vervangen door een nieuwe, stenen vloer. Hiervoor werden de bestaande houten vloer en de zerken in het koor van de kerk verwijderd.

Onder een nog aanwezige zerk bleek nóg een zerk te liggen. Volgens het opschrift op de steen behoorde deze toe aan Marten Jansz. van Wolfswinckel. Hij was schout in Scherpenzeel van 1616 tot aan zijn overlijden in 1626. Waarom deze zerk onder de andere zerken is gelegd, is de kerkrentmeesters nog een raadsel.

Volledig intact

Een tweede ontdekking werd gedaan toen er bij het verwijderen van natuurstenen platen gemetselde bakstenen loslieten en naar beneden vielen, naar later bleek in een eronder gelegen grafkelder van 4 bij 4 meter. Kerkrentmeester Wout van de Kleut: „Via het ontstane gat, van circa 20 bij 20 centimeter, kon een blik worden geworpen in de grafkelder. Deze bleek nog volledig intact. Dat er in het koor een grafkelder zou zijn, was bekend, maar we verkeerden in de veronderstelling dat die bij de restauratie van 1939 was dichtgestort.” Een bouwhistoricus stelt nu een nader onderzoek in.

Volgens de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed was de laatste bijzetting in de grafkelder in 1783. Met de dienst wordt volgende week overlegd of er nog aanvullend onderzoek wordt gedaan. Mogelijk wordt daarvoor de dichtgemetselde ingang van de grafkelder opengemaakt.