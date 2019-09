Grafisch ontwerper Wim Crouwel (90) overleden

In zijn woonplaats Amsterdam is grafisch ontwerper en typograaf Wim Crouwel overleden op 90-jarige leeftijd. Dat heeft zijn familie laten weten aan het ANP.

Crouwel was sinds 1955 actief op het gebied van grafisch ontwerp en productontwerp. Hij was een van de oprichters van het invloedrijke ontwerpbureau Total Design en ontwierp onder meer affiches voor het Stedelijk Museum in Amsterdam en het Van Abbemuseum in Eindhoven. Crouwel introduceerde ook verschillende lettertypen, waarvan het geometrische New Alphabet uit 1967 het bekendste is. Omdat hij het raster (‘grid’) graag als hulpmiddel gebruikte, kreeg Crouwel de bijnaam Mr. Gridnik. In het Stedelijk Museum loopt op dit moment een tentoonstelling over Crouwels werk.

Van 1985 tot en met 1993 was hij directeur van Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam. Daarnaast was hij hoogleraar aan de Technische Hogeschool (tegenwoordig TU) Delft en aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam.

Twee maanden geleden kreeg Crouwel in de Verenigde Staten nog een prestigieuze prijs, een medaille die zijn Amerikaanse vakgenoten van de Type Directors Club hem toekenden voor zijn hele oeuvre. Eerder kreeg hij onder meer de Piet Zwart Prijs en de Gerrit Noordzij-prijs.