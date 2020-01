Graf geopend in zoektocht naar sinds 1993 vermiste Tanja Groen

De politie opent woensdag een graf op het kerkhof aan De Beente in de Maastrichtse wijk Heugem na een nieuwe tip in de coldcasezaak Tanja Groen. De 18-jarige eerstejaarsstudente verdween in 1993 in de nacht van 1 augustus toen ze na een studentenfeestje in Maastricht terugfietste naar haar kamer in het Limburgse dorp Gronsveld.

De politie laat woensdag weten „nieuwe en interessante informatie” te hebben ontvangen over de plek waar het lichaam van Tanja Groen mogelijk begraven is. „De informatie leidde naar een graf op de begraafplaats van de Katholieke Kerk Heugem aan De Beente in Maastricht”, aldus de politie. Een van de graven wordt daarom open gemaakt.

Het onderzoek staat los van de overleden man die in het graf ligt. Deze heeft net als zijn nabestaanden niets met de verdwijningszaak te maken, aldus de politie. De nabestaanden geven medewerking aan het onderzoek aan het graf, dat de hele dag duurt. De begraafplaats is woensdag afgesloten.

De familie van Tanja is op de hoogte gesteld en wordt bijgestaan door Peter R. de Vries.