Graafwerkzaamheden oorzaak stroomstoring

Graafwerkzaamheden in de Daniƫl Stalpertstraat in Amsterdam-Zuid hebben gezorgd voor een kettingreactie waardoor de stroom in een groot deel van de buurt is uitgevallen. Bij de Weteringschans raakten twee mannen gewond door een steekvlam die uit de grond kwam. Ze zijn overgebracht naar het ziekenhuis, maar waren nog wel aanspreekbaar. Een van hen liep brandwonden op.

Door de werkzaamheden werd een elektriciteitskabel geraakt, waarop op diverse plekken kortsluiting ontstond. Op drie plaatsen brak volgens de brandweer brand uit, zoals in een stroomverdeelkast in de Quellijnstraat. Een naastgelegen kinderdagverblijf is ontruimd. Ook op de Nieuwe Looiersstraat woedde brand in een elektriciteitshuisje, waardoor de aanwezigen in een locatie van het Leger des Heils naar buiten moesten.

Een medewerker die stond bij de graafwerkzaamheden waarbij een elektriciteitskabel is geraakt, is aan de dood ontsnapt. Hij bleef ongedeerd, maar staat nog wel te trillen op zijn benen, aldus een politiezegsman.

Door de stroomstoring werd ook het Rijksmuseum ontruimd, stonden trams stil en deden stoplichten het niet. Ook zaten mensen vast in liften, maar die zijn inmiddels weer bevrijd.