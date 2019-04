„Gps schakelt terug naar 1999”

Mensen kunnen na zaterdag misschien wat problemen krijgen met hun navigatiesysteem. Het netwerk erachter, het global positioning system (gps) van het Amerikaanse leger, reset zichzelf namelijk. Dat zit ingebakken in het systeem. Moderne apparaten, waaronder smartphones en smartwatches, zijn daar al op ingesteld, maar mensen die een ouder systeem hebben, moeten de software daarvan bijwerken.

Het gps-netwerk bestaat uit tientallen satellieten in een baan rond de aarde. Die sturen constant signalen met hun positie en de tijd naar beneden. Navigatiekastjes pikken die signalen op. Als ze drie satellieten tegelijk ‘horen’, kunnen de kastjes uitrekenen waar ze precies zijn. In de code zit een soort telraam. Dit begint bij 0 en gaat tot 1023. Elke week schuift het systeem één stapje op. Na week 1023, dus ruim 19 jaar, springt het systeem weer naar nul. Dat heet een gps-omwenteling.

Dat het telraam tot 1023 gaat, komt door de technologie die beschikbaar was toen gps werd geboren, in januari 1980. In augustus 1999 sprong het telraam voor het eerst terug en in de nacht van zaterdag op zondag gebeurt het voor de tweede keer. „Kilometertellers van auto’s gingen vroeger tot 999.999 kilometer. Daarna begonnen ze weer bij 0. Dit is ongeveer hetzelfde”, aldus een woordvoerder van Agentschap Telecom.

Als de gps teruggaat naar nul, denken navigatiechips dat het 1999 is. Volgens het Agentschap Telecom en navigatiebouwer TomTom kan het gebeuren dat een navigatiesysteem moeilijk verbinding maakt en dat het zijn eigen locatie moeilijker kan bepalen. Het kan volgens TomTom ook gebeuren dat een systeem geen verwachte aankomsttijd kan uitrekenen. Er zullen in elk geval geen gevaarlijke situaties ontstaan en de wegenkaarten zelf veranderen niet. „In het ergste geval kan de navigatie stroperig en traag worden en moet je zelf op verkeersborden letten”, laat het agentschap weten.

Ook andere sectoren die gebruikmaken van gps, zoals landbouw, scheepvaart en industrie, kunnen last hebben van de omwenteling. Het voordeel is echter dat er al een reset is geweest. „Fabrikanten weten wat er kan gebeuren en hebben kunnen anticiperen”, zegt het agentschap. Bedrijven als Renault hebben in de afgelopen weken brieven gestuurd naar autobezitters, waarin staat wat zij moeten doen om hun navigatiesoftware te updaten.

TomTom verwacht dat het de laatste ‘gps-omwenteling’ is. Mensen kopen regelmatig nieuwe apparaten met modernere chips. Over 19 jaar zullen er weinig mensen zijn die nog een oud navigatiesysteem hebben, aldus het bedrijf. Bovendien is er een nieuwe versie van gps in de maak. Die reset zichzelf pas na meer dan 8000 weken, oftewel ruim 150 jaar.