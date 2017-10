GPS-horloges voor kinderen slecht beveiligd

Ouders die een speciaal GPS-horloge kopen voor hun kinderen moeten opletten want een aantal van deze apparaten met ingebouwde telefoon is zeer slecht beveiligd. Zo kunnen vreemden het horloge hacken en zo contact leggen met het kind. Ook kunnen er op afstand foto’s worden gemaakt en de locatie kan worden veranderd.

Dat stelt de Nederlandse Consumentenbond op basis van onderzoek door de Noorse Consumentenbond Forbrukerrådet. Met GPS-horloges kunnen ouders in de gaten houden waar hun kinderen zijn en ook naar het kind bellen. Op hun beurt kunnen de kinderen via het horloge ouders of een oppas bellen. Deze SOS-functie kan op afstand worden uitgeschakeld.

In Nederland gaat het om de Gator 2 en de modellen die met de app SeTracker werken. De Consumentenbond heeft grote webshops gevraagd deze modellen uit de verkoop te halen.