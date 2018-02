„Govert Flinck schilderde Saskia Uylenburgh”

Een portret van Saskia Uylenburgh in het Fries Museum is geschilderd door Govert Flinck. Dat blijkt volgens het Fries Museum uit nader onderzoek van het schilderij door meerdere experts.

Saskia Uylenburgh was de vrouw van Rembrandt van Rijn. Zij werd geboren in Friesland en leerde Rembrandt in Amsterdam kennen.

Lang werd aangenomen dat het portret was geschilderd door Rembrandt. Maar sinds 1968 is volgens het Fries Museum duidelijk dat dit niet zo is. „Nu vijftig jaar later, staat vast dat het door Rembrandts meester-leerling Govert Flinck is gemaakt”, aldus het museum in een verklaring. Het schilderij is vanaf 13 februari weer te zien in Ferhaal fan Fryslân en vanaf 24 november in de tentoonstelling Rembrandt en Saskia: Trouwen in de Gouden Eeuw in het Fries Museum in Leeuwarden.

Govert Flinck (1615-1660) heeft het eerste deel van zijn opleiding tot schilder in Leeuwarden gevolgd bij Lambert Jacobsz.. Als inwoners van het kleine Leeuwarden kenden Govert en Saskia elkaar. Beiden verhuisden in hetzelfde jaar (1634) naar Amsterdam. Flinck om bij Rembrandt van Rijn in de leer te gaan, Saskia als vrouw van Rembandt.

Uylenburgh is de liefde van Rembrandts leven, hun liefde duurt tien jaar. In die jaren brengen ze drie kleine baby’s ten grave; alleen nummer vier, Titus, blijft in leven. Maar zijn moeder ziet hem niet opgroeien. Nog voor zijn eerste verjaardag overlijdt Saskia na een ziekbed in Amsterdam. Ze was toen 29 jaar oud.

Er waren al vermoedens dat Flinck het doek maakte, zegt een woordvoerder van het museum. Het schilderij is door kenners vergeleken met andere werken van zijn hand. Dat gebeurde in het Rembrandthuis in Amsterdam, waar momenteel een tentoonstelling is over Ferdinand Bol en Govert Flinck.