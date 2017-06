Gouverneur verwacht snel einde ontvoering

De gouverneur van Norte de Santander, het Colombiaanse departement waarin Derk Bolt en Eugenio Follender zijn ontvoerd, vertrouwt erop dat de Nederlandse programmamakers donderdag nog worden vrijgelaten. In een gesprek met de Colombiaanse radiozender RCN zei gouverneur William Villamizar dat in de onderhandelingen over de vrijlating van de Nederlanders vooruitgang wordt geboekt.

De Nederlanders worden door de guerrillabeweging ELN vastgehouden. Een delegatie van onder meer regionale overheidsfunctionarissen, vertegenwoordigers van de katholieke kerk en het Rode Kruis haalt de Nederlanders op, zo is het idee.