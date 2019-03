Gouverneur komt terug op beschuldigingen krant

De Limburgse gouverneur Theo Bovens is vrijdagavond teruggekomen op enkele beschuldigingen aan het adres van dagblad De Limburger. Bovens had een journalist van die krant een week geleden beschuldigd van riooljournalistiek en afluisterpraktijken.

De krant publiceerde dat de zieke Heerlense burgemeester Ralf Krewinkel tevergeefs een gooi naar het burgemeesterschap van Kerkrade had gedaan. Zijn naam was gevallen tijdens de besloten raadsvergadering over de burgemeestersvoordracht en de verslaggever had dat opgevangen. Krewinkel stapte daarna op als burgemeester van Heerlen.

Voor de regionale omroep L1 zei Bovens vorige week vrijdag dat de journalist zich „onder valse voorwendselen” in het gemeentehuis van Kerkrade bevond. Na het zien van camerabeelden komt Bovens hierop in een brief aan de hoofdredactie van de krant terug.

Wel blijft Bovens erbij dat de journalist voor een gesloten deur van de raadszaal is gaan staan om te kunnen horen wat binnen werd gezegd.

De krant had overigens gedreigd met een kort geding als Bovens zijn uitlatingen over de journalist niet terug zou nemen, laat De Limburger vrijdagavond weten. Bovens erkent nu dat de journalist zich niet willens en wetens heeft laten insluiten en onder valse voorwendselen in het stadhuis was. Bovens schrijft dat dit „een eigen interpretatie van de aan mij vertelde gang van zaken was”. Hij had toen de camerabeelden nog niet gezien. Nu wel.

Daarom beschuldigt Bovens de journalist ook niet langer van afluisteren: de camerabeelden zijn niet van geluid voorzien. Onbekend blijft dus wat er buiten de raadszaal gehoord kon worden. „Ik moet in het midden laten wat hij precies op die gang kon verstaan”, schrijft Bovens.

De gemeente Kerkrade heeft overigens aangifte gedaan tegen de krant.