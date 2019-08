Gouverneur-generaal Canada bij herdenking

Julie Payette, gouverneur-generaal van Canada, is zaterdag bij de start van de 75-jarige herdenking van de bevrijding van Nederland in de Tweede Wereldoorlog. Bij die herdenking in Terneuzen zijn onder anderen ook koning Willem-Alexander, koningin Máxima, het Belgische koningspaar Filip en Mathilde en minister-president Mark Rutte.

De bevrijding van Nederland wordt vanaf zaterdag tot in het najaar van 2020 herdacht. In september is het 75 jaar geleden dat het zuiden van Nederland werd bevrijd. Maar omdat de geallieerden de Rijnbrug bij Arnhem niet konden veroveren op de Duitse bezetters, duurde het voor de rest van Nederland nog tot mei 1945 voor de bevrijding kwam. In voormalig Nederlands-Indië was de oorlog pas op 15 augustus 1945 afgelopen.

In Terneuzen is zaterdag ruim aandacht voor de Slag om de Schelde, dit najaar 75 jaar geleden. Een vloot- en vliegshow in de haven herinnert aan die strijd.

Voor de herdenking zaterdag zijn ook regeringsleiders of staatshoofden uitgenodigd van de andere geallieerde landen die destijds in Nederland hebben gevochten. Het is nog niet bekend wie er van die landen komt. De Amerikaanse president Trump komt niet.