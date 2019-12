Goudse buschauffeur redt kinderen uit de sloot

Een schoolbusje met zes kinderen kwam maandag in Bodegraven door de gladheid in het water terecht. Door snel op te treden, wist chauffeur Hans Bijl met de hulp van omstanders de kinderen veilig uit de bus te halen.

De chauffeur bracht de schoolkinderen naar de Ds. N.H. Beversluisschool, een reformatorische school voor speciaal basisonderwijs. Vlakbij het laatste adres, op een brug bij de Oud-Bodegraafseweg weg, ging het mis. Bijl verloor de macht over het stuur en het busje kwam in het water terecht.

Wat gebeurde er precies?

„De brug bleek spekglad, dat had ik totaal niet verwacht. Ik hield het busje niet meer en we gleden zo van de weg af. We vielen ruim een meter naar beneden, het water in. Gelukkig kwam de bus eerst op zijn onderstel terecht. Ik kon mijn raam opendoen en heb de twee kindjes die voorin zaten op de brug getild. Ondertussen bleef de toeter afgaan, waarschijnlijk door kortsluiting. Daardoor werden omwonenden gealarmeerd en kwam er snel hulp. Waaronder een vader van een van de kinderen, die op de boerderij verderop woonde.”

Hoe zijn alle kinderen uit de bus gered?

„De bus viel langzaam op zijn kant en er kwam steeds meer water naar binnen. Samen met de boer kreeg ik de zijschuifdeur van de bus open en hebben we de andere kinderen die nog in de bus zaten, bevrijd. Ik tilde ze op en hij pakte ze aan. Hij had ook een trap meegenomen, waardoor de afstand makkelijker te overbruggen was. Ondertussen waren er meer mensen ter plaatse om te helpen. Een politieagente wilde me helpen uit de bus te komen, maar zij gleed ook van de brug af. Zo glad was het. Later begreep ik van de omwonenden dat gladheidsbestrijding daar al jaren een probleem is. De gemeente is op de hoogte.”

Er is niemand gewond geraakt?

„Nee, gelukkig niet. De kinderen hadden alleen natte voeten. Zelf was ik iets natter, maar ik kon een broek, ondergoed en sokken van de boer lenen. Verder heb ik alleen een beetje spierpijn van het tillen, maar als dat het ergste is... Ik ben blij dat alles zo goed is afgelopen en dat de kinderen veilig zijn.

Dinsdag ben ik naar school geweest om over het ongeluk na te praten. Pieter Verhoeve, de burgemeester van Gouda, was er ook bij. Hij leefde erg mee.”

Hoe is het nu met de kinderen?

„Ik heb ze woensdag en donderdag weer gewoon weggebracht. Ze waren geschrokken; we hebben het bijna elk ritje nog over het ongeluk. Iedere keer als we veilig de brug over zijn, hoor ik uit de bus een zucht van verlichting komen. Gisteren klapte er zelfs iemand.”

