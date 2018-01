Gouds stationsplein leeg door staking

Waar het normaal vol bussen staat, is er op het stationsplein in Gouda nu geen een te bekenen. Chauffeurs van het regionale busvervoer staken.

Wie drommen mensen verwacht heeft het mis, want op deze een na laatste dag van de kerstvakantie zijn er nog niet veel reizigers op de been.

Bij het informatiebord waar vertrektijden van de bussen op worden aangegeven, staat John. Een man van middelbare leeftijd die op weg is naar zijn werk. Hij tuurt naar het bord, maar veel wijzer wordt hij daar niet van. Volgens die informatie rijden alle bussen gewoon. „Op de site van Arriva stond dat er mogelijk stakingen zijn, nu blijkt dat er echt niets rijdt.” Hij werkt in Waddinxveen en besluit zijn baas te bellen. „Even vragen of hij mij kan ophalen.”

Buurtbus

Het is nog donker op het plein aan de centrumzijde van het station. Bij een van de bushaltes staat een mevrouw die vertelt dat de buurtbus naar IJsselstein wel rijdt. „Dat is zo’n klein busje. Daar wacht ik nu op. Ik snap wel dat ze staken hoor, de tijd die de chauffeurs hebben tussen de ritten door is kort. Ik zie ze soms naar binnen rennen om vlak daarna weer gauw de nieuwe rit te gaan rijden.”

Minder bussen en regiotreinen door staking

Van boze reizigers is op deze donderdagochtend in Gouda geen sprake. De gestrande mensen die er zijn, ogen kalm. Sommigen verdwaasd. „Het was al voor de kerstvakantie aangegeven dat deze staking er zou zijn”, zegt de mevrouw die wacht op de buurtbus.

Op een bankje in een bushokje tuurt Lisanne (26) naar haar telefoon. Ze moet naar Schoonhoven, maar daar kan ze alleen komen met de bus. En die rijdt niet. „Ik wist niet dat er een staking was. Misschien rijdt er toch iets, daar wacht ik op.”

Fietsen

Die hoop vervliegt snel wanneer een andere mevrouw zich in het gesprek mengt. Yolanda (60), geboren Goudse, is goed op de hoogte van het openbaar vervoer. „In Schoonhoven kun je niet komen, die bus rijdt niet. Je kunt gaan fietsen, dat duurt een uur.”

Lisanne doet schoonmaakwerk en besluit het adres waar ze verwacht wordt te bellen om door te geven dat ze niet komt. „Nu heb ik geen inkomsten. Ik krijg per uur betaald, maar als ik er niet ben, krijg ik niets.” Yolanda doet ook schoonmaakwerk, maar zij moet naar Ipse de Bruggen in Bodegraven. „Ik ga met de trein, dan doe ik er maar wat langer over. Ik vind het wel vervelend, oudere mensen zijn door deze staking de klos.”

In het kantoortje van Arriva waar de chauffeurs normaal gesproken hun koffie- en plaspauze houden, zit nu alleen een receptioniste. Wat de chauffeurs vandaag doen? „Daar mag ik niks over zeggen. Ze zijn in ieder geval niet hier.”

Het alternatief voor sommige bussen is de OV-fiets, maar ook daar loopt het niet storm. „Of we er vanochtend meer uitgeleend hebben, kan ik nu nog niet zeggen”, ligt de man van de fietsverhuur toe. „Het is nog vakantie, dus er worden sowieso minder fietsen verhuurd dan anders.”

Werkdruk

Door de staking van het streekvervoer, reden er donderdag in het hele land vrijwel geen streekbussen en minder regionale treinen. Vakbonden CNV en FNV willen hun eisen voor een nieuwe cao kracht bij zetten. Ze willen onder meer een vermindering van de werkdruk van buschauffeurs, maar de vervoersbedrijven willen daar geen centrale regeling voor treffen. Eerdere overleggen met werkgevers liepen op niets uit en een gesteld ultimatum verstreek.

Volgens FNV doen er „ruim voldoende” buschauffeurs mee aan de staking om het regionale busvervoer plat te leggen. Reizigers met de nachtbus kunnen wel gewoon hun gebruikelijke bus pakken. Ook sommige regiotreinen rijden gewoon volgens het spoorboekje. De staking duurt tot donderdag 23.00 uur.