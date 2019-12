Goudjakhals gezien in Drenthe

Op een wildcamera in Drenthe is eind november een goudjakhals vastgelegd. Dit is de eerste waarneming van deze diersoort ooit in deze provincie, meldt Staatsbosbeheer.

Ook voor Nederland is het spotten van de goudjakhals bijzonder. Het dier is pas twee keer eerder in ons land gezien, in 2016 en 2017 op de Veluwe. Het lijkt erop dat hij bezig is aan een opmars vanuit Oost-Europa.

De goudjakhals (Canis aureus) is het kleine neefje van de wolf, met een spitse snuit en hoekige wangen. Hij is geen enorme jager maar een alleseter die fungeert als ‘opruimdienst van moeder natuur’: hij eet kadavers, maar vangt ook muizen en ratten en kan zo de plaatselijke knaagdierenpopulatie in toom houden, aldus Staatsbosbeheer.