Gouden Strop voor Vlaming Dominique Biebau

De Vlaamse schrijver Dominique Biebau heeft met Russisch voor beginners de Gouden Strop 2020 gewonnen, de prijs (10.000 euro en een kunstwerk) voor het beste spannende boek. Dat meldt de Auteursbond.

De ook al Vlaamse auteur Bettie Elias krijgt voor Het tuinfeest de Schaduwprijs (1000 euro en een kunstwerk) voor het beste thrillerdebuut.

„Dit is subtiel puntje-van-je-stoel-werk, tot het einde”, zegt juryvoorzitter Koen Voskuil over Russisch voor beginners. En „Elias laat zich als een volleerd thrillerauteur op alle vlakken van haar beste kant zien.”

De jury is erg positief over het algemene niveau van de inzendingen (76). Het gezelschap constateert dat er „een hele nieuwe lichting thrillerschrijvers is opgestaan”.