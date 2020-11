Gouden penning die de geuzen droegen onder de hamer

Een zeldzame gouden geuzenpenning uit 1566 gaat binnenkort onder de hamer. Volgens Heritage Auctions Europe in IJsselstein zijn er voor zover bekend nog slechts drie van deze penningen, waarvan een in bezit is van het Rijksmuseum.

Het object dat dinsdag 17 november wordt geveild, werd eind vorig jaar gevonden in de omgeving van Hoorn door een amateurzoeker die met een metaaldetector in de weer was. De geuzenpenningen werden gedragen door de water- en andere geuzen ten tijde van de Nederlandse Opstand tegen de Spaanse koning Filips II.

De geuzen droegen die om de hals als een soort van militaire ordeteken. Beroemde geuzenleiders staan ook op schilderijen met een geuzenpenning om de hals geportretteerd.

„Originele geuzenpenningen in goud zijn uitermate zeldzaam, er zijn momenteel slechts 3 exemplaren bekend, die alle drie iets van elkaar verschillen”, aldus het veilinghuis. Naast de penning in het Rijksmuseum, bevindt zich er ook een in een particuliere adellijke collectie in het buitenland.

Het veilinghuis heeft het startbedrag vastgesteld op 20.000 euro. Maar het is volgens directeur Jacco Scheper lastig inschatten hoeveel de penning echt waard zal zijn, omdat die niet eerder onder de hamer is geweest. De uiteindelijke hamerprijs kan dan ook tienduizenden euro’s meer worden.