Gouden Griffel voor Lampje van Annet Schaap

Annet Schaap heeft de Gouden Griffel gewonnen voor haar prozadebuut Lampje. Ze kreeg de prijs voor het best geschreven kinderboek op het Kinderboekenbal in Amsterdam.

Schaap is vooral bekend van haar illustraties uit de Hoe overleef ik-reeks van Francine Oomen, de boeken van Janneke Schotveld en Jacques Vriens. Ze won al eerder de Nienke van Hichtum-prijs en de Woutertje Pieterse Prijs voor Lampje. De illustratrice heeft sinds 1991 aan ruim 250 kinderboeken meegewerkt. Lampje, uitgegeven door Querido, is haar debuut als schrijfster.

Het boek gaat over de dochter van de vuurtorenwachter. Ze steekt elke avond het licht in de vuurtoren aan. Op een stormachtige avond zijn de lucifers op en gaat alles mis.

Met het Kinderboekenbal is de 64e Kinderboekenweek officieel geopend. Vanaf woensdag is in de boekhandels het Kinderboekenweekgeschenk De eilandenruzie verkrijgbaar van Jozua Douglas. Voor de allerkleinsten is er een prentenboek te koop van Milja Praakman, met de titel Kom erbij.

De Kinderboekenweek duurt tot 14 oktober.