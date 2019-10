Gouden Griffel en Penseel toegekend

Aan de vooravond van de 65e Kinderboekenweek is dinsdag tijdens tijdens het Kinderboekenbal in Amsterdam het boek Zeb., geschreven door Gideon Samson en geïllustreerd door Joren Joshua, bekroond met de Gouden Griffel, de prijs voor het best geschreven kinderboek van 2019.

Mijn wonderlijke oom, geschreven en geïllustreerd door Yvonne Jagtenberg, is bekroond met het Gouden Penseel, de prijs voor het best geïllustreerde kinderboek van het jaar.

Zeb. is volgens de jury een „hyperorigineel, oergeestig verhaal. De elf strak geschreven hoofdstukken lopen moeiteloos in elkaar over en vallen in een machtig raamwerk wonderwel ineen.” Mijn wonderlijke oom is „in alle opzichten een ode aan de kracht van de verbeelding. Zo kan een gebouw ogen krijgen die van alles zien en verandert het schijnsel van de schemerlamp in een veilige hondenmand. Het is een pleidooi voor vrijheid, voorstellingsvermogen en avontuur. Al deze aspecten bij elkaar maken Mijn wonderlijke oom tot een vrolijk, uitdagend boek dat uitnodigt tot meerdere keren lezen en bekijken”, stelde de jury.

Ted van Lieshout kreeg zoals reeds aangekondigd voor zijn boek Ze gaan er met je neus vandoor de Boekensleutel overhandigd, een prijs voor een vernieuwend kinderboek. Van Lieshout schreef met genoemde titel „een boek dat qua techniek, vorm, inhoud én de combinatie hiervan een unieke plek in het Nederlandse kinderboekenlandschap opeist.”