Gouda eert kunstenaar Pourbus

De zestiende-eeuwse schilder Pieter Pourbus wordt binnenkort aan de vergetelheid ontrukt in zijn geboortestad Gouda. Museum Gouda eert de kunstenaar met de naar eigen zeggen eerste grote Pourbus-tentoonstelling in ons land.

Pourbus leefde, trouwde en stierf in Brugge, waar hij succesvol werkte als kunstschilder, maar ook als beeldhouwer, tekenaar en cartograaf. „Dat de maatschappij sterk veranderde tijdens Pourbus’ leven is goed te zien in zijn schilderijen: ze hebben deels nog middeleeuwse kenmerken, maar de periode van de renaissance is ook al zichtbaar. De schilderijen van Pieter Pourbus geven een uniek beeld van de kunstenaar en zijn tijd”, kondigt het museum aan.

De Goudse expositie van zijn werk duurt van half februari tot half juni en omvat onder meer altaarstukken en portretten.