Gouda denkt over toekomst lege kerken

Gouda gaat zich door middel van een zogeheten kerkenvisie beraden op eventuele herbestemming van kerken.

Een ruime meerderheid in de gemeenteraad in Gouda steunde woensdagavond een motie van de SGP over dit thema. „Bij de Gouwekerk werd pas nagedacht over herbestemming toen de kerk leeg stond. Een kerkenvisie kan dit voorkómen”, zegt SGP-raadslid Harold Hooglander.

Door ontkerkelijking en vergrijzing neemt het aantal kerkgangers af. „Hoewel ik dat als SGP’er betreur, is het wel goed om tijdig na te denken wat er dan met het religieus cultureel erfgoed moet gebeuren”, zegt Hooglander.

Een kerkenvisie moet ertoe leiden dat kerkeigenaren, burger- en erfgoedorganisaties zich van tevoren beraden over de toekomst van kerkgebouwen die leeg komen te staan. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap stelt voor dit soort initiatieven in 2019 3,5 miljoen euro ter beschikking. Gouda heeft meer dan 20 kerken en kan rekenen op 50.000 euro.