Gordon voor de rechter voor laster ex-vriend

Presentator Gordon moet alles wat hij op social media over zijn ex-vriendje Kevin heeft geschreven, verwijderen. Dat is de inzet van een kort geding dat door de man is aangespannen. De rechtbank in Lelystad buigt zich maandagochtend over de kwestie.

Gordon heeft berichten op Facebook en Instagram gezet waarin hij zijn ex-geliefde, met wie hij een korte romance had, een oplichter noemde die een dubbelleven zou leiden. Het kort geding leek eerder van de baan, maar de advocaat van Kevin heeft vrijdag laten weten dat het toch doorgaat.