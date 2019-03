Gorcumer start petitie tegen komst gokhal

Een inwoner van Gorinchem is vorige week een petitie gestart om de komst van een gokhal in de stad te voorkomen.

De gokhal zou onderdeel zijn van een nieuw te bouwen hotel van het Van der Valk-concern.

Anne Hamelink, initiatiefnemer voor de petitie, zei dinsdag te vrezen dat de komst van een gokhal een negatief effect op de jeugd zal hebben. „Hoewel de minimumleeftijd voor de gokhal 18 jaar is, is het maar de vraag of Van der Valk dit actief zal handhaven.”

Het hotel komt aan de rand van een woonwijk te staan, in de buurt van een McDonald’s en verschillende sportgelegenheden, aldus Hamelink. Met de petitie hoopt hij een duidelijk signaal aan de gemeenteraad af te geven. De Gorcumer handelt nu op eigen initiatief, al heeft de plaatselijke CU-SGP-fractievoorzitter de petitie ondertekend.

Op dit moment hebben 196 mensen hun handtekening onder de petitie gezet. De handtekeningenactie sluit op 30 maart.