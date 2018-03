Google steekt geld in aanpak nepnieuws

Internetbedrijf Google komt met een programma dat de digitale journalistiek wereldwijd moet ondersteunen. Het bedrijf steekt naar eigen zeggen 300 miljoen dollar in het zogenoemde Google News Initiative (GNI), dat onder meer nepnieuws moet tegengaan.

Dat laatste wil Google door bijvoorbeeld zijn systemen te ‘trainen’ desinformatie te herkennen. Ook moet het programma mediabedrijven helpen hun digitale advertentie-inkomsten te vergroten en adviseren hoe ze op internet geld kunnen vragen voor hun content.

Het programma heeft drie pijlers: kwaliteitsjournalistiek verbeteren en versterken, bedrijfsmodellen evolueren om duurzame groei te stimuleren en nieuwsorganisaties helpen met technologische innovaties.

Secretaris Thomas Bruning van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) spreekt van een symbolische stap. „De NVJ is positief over elk initiatief dat onafhankelijke nieuwsmedia wil steunen. We beschouwen dit als een positieve maar minimale stap, gegeven de invloed van Google en de jaaromzet van het bedrijf”, zegt Bruning in een reactie „We gaan over de uitwerking ervan graag serieus in gesprek.”