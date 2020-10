Gommers tevreden met afspraken over spreiding coronazorg

Diederik Gommers is blij met de afspraken die vrijdag zijn gemaakt tussen het kabinet en verschillende spelers in de zorg. Daardoor krijgt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) meer bevoegdheid bij de spreiding van coronapatiënten over de ziekenhuizen. „Er moet samengewerkt worden!”, zegt Gommers het AD. „Dat is niet vrijblijvend.”

„Ik denk wel dat hier een positief signaal van uitgaat. Veel ziekenhuisbestuurders opereren autonoom en ziekenhuizen vonden het in stand houden van de reguliere zorg nog belangrijker dan Covid-zorg”, aldus Gommers in de krant. En dat moest veranderen. „Alle partijen die betrokken zijn bij de patiëntenstroom hebben de plicht om Covid-zorg goed te regelen.”

„Er waren veel lokale verschillen, vrijdag hadden we bijvoorbeeld in Den Haag veel problemen”, zegt de ic-arts. Ook in zijn eigen Erasmus MC in Rotterdam was de situatie penibel. „We hebben twee patiënten moeten opnemen terwijl we al aardig vol lagen.” Dat moet nu zo goed als het kan voorkomen worden. „We schalen in het hele land af en proberen Covid-patiënten zoveel mogelijk te verdelen”, zegt Gommers.

Onder de nieuwe afspraken wordt per week een schatting gemaakt van hoeveel coronapatiënten een regio kan verwachten. Zo weten ziekenhuizen waar ze aan toe zijn. Die prognoses zijn volgens minister Tamara van Ark (Medische Zorg) niet vrijblijvend, zei ze vrijdag.