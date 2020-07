Gommers: paniek over oplopende besmettingen niet nodig

Nederland hoeft niet direct in paniek te raken nu het aantal besmettingen oploopt. Dat zegt Diederik Gommers, voorzitter van de Vereniging voor Intensive Care, in een interview met het AD. „Onze GGD’s weten wat ze doen, op de ic zijn we ook verder dan in maart.”

Hij wijst erop dat er tot nu toe in de ziekenhuizen nauwelijks nieuwe coronapatiënten bij komen. „Het is gewoon rustig, met al lange tijd minder dan twintig Covid-patiënten op de ic’s in Nederland.”

De voorzitter benadrukt dat de ziekenhuizen hun capaciteit uitbreiden om een nieuwe toestroom aan te kunnen. „We werken er hard aan. De intensivecare-afdelingen maken plannen om uit te breiden naar 1700 bedden. Standaard tellen de Nederlandse ziekenhuizen samen 1150 ic-plekken, al zijn die niet allemaal meteen beschikbaar door een tekort aan verpleegkundigen. Dat moeten er straks dus 1700 worden, en op papier moeten het er zelfs 2400 kunnen worden in geval van crisis.”

Volgens Gommers is er inmiddels veel kennis opgedaan over de werking van het virus. „Met alles wat we nu weten en hebben zal de druk op de ic’s moeten afnemen, gaan we mensen minder snel op de intensive care zien.”

De kennis over het gebruik van bepaalde medicijnen, zoals ontstekingsremmer dexamethason, is volgens hem toegenomen. „Dat werkt bij erg zieke coronapatiënten. De sterfte neemt met dertig procent af, bleek uit een Britse studie. Als mensen dat nemen, belanden ze minder snel op de ic, en hebben ze minder zuurstof nodig op de gewone afdeling in het ziekenhuis.”